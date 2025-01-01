DocumentaçãoSeções
InitMoney

Inicializa o objeto Money Management (gerenciamento do dinheiro).

virtual bool  InitMoney(
   CExpertMoney*     money=NULL,        // pointer
   )

Parâmetros

money

[in]  Ponteiro para o objeto da classe CExpertMoney (ou seu herdeiro).

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.

Observação

Se o dinheiro é NULL, a classe CExpertMoney vai ser usada e utiliza o lote mínimo.