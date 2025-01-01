ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertInit 

Init

クラスインスタンスの初期化メソッドです。

bool  Init(
  string            symbol,       // シンボル
  ENUM_TIMEFRAMES   period,       // 時間軸
  bool              every_tick,   // フラグ
  ulong              magic       // マジック
  ）

パラメータ

symbol

[in]  シンボル

period

[in]  時間軸（ENUM_TIMEFRAMES 列挙）

every_tick

[in]  フラグ

magic

[in]  エキスパートアドバイザー ID（マジックナンバー）

戻り値

成功の場合は true、それ以外の場合は false

注意事項

every_tick が true の場合は、Processing() メソッドが操作中のシンボルのティックごとに呼び出されます。その他の場合は Processing() は操作中のシンボルの新しいバーの作成時のみに呼び出されます。