DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoMódulos de estratégiasClasses Base para Expert AdvisorsCExpertInit 

Init

Instância de classe do método de inicialização.

bool  Init(
   string             symbol,        // symbol
   ENUM_TIMEFRAMES    period,        // timeframe
   bool               every_tick,    // flag
   ulong              magic          // magic
   )

Parâmetros

symbol

[in]  Símbolo (ativo).

period

[in]  Timeframe (ENUM_TIMEFRAMES enumeration).

every_tick

[in]  Flag.

magic

[in]  ID doExpert Advisor (número mágico).

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.

Observação

Se every_tick é definido como verdadeiro, o método Processing() é chamado em cada tick do símbolo que está em atividade. Caso contrário, o Processing() é chamado apenas quando abre uma nova barra do símbolo que está em atividade.