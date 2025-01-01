문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertInit 

Init

클래스 인스턴스 초기화 메서드.

bool  Init(
   string             symbol,        // 심볼
   ENUM_TIMEFRAMES    period,        // 타임프레임
   bool               every_tick,    // 플래그
   ulong              magic          // Expert Advisor 식별자
   )

Parameters

symbol

[in]  심볼.

period

[in] ENUM_TIMEFRAMES 열거값으로부터의 타임프레임.

every_tick

[in]  플래그.

magic

[in]  Expert Advisor ID (매직 넘버).

반환 값

None.

참고

every_tick이 true로 설정된 경우 작업 심볼의 각 틱에서 Processing() 메서드가 호출됩니다. 그렇지 않으면, Processing()는 EA의 작업 심볼 작업 타임프레임에 새로운 막대가 형성될 때만 호출됩니다.