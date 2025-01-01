- Init
- Magic
- InitSignal
- InitTrailing
- InitMoney
- InitTrade
- Deinit
- OnTickProcess
- OnTradeProcess
- OnTimerProcess
- OnChartEventProcess
- OnBookEventProcess
- MaxOrders
- Signal
- ValidationSettings
- InitIndicators
- OnTick
- OnTrade
- OnTimer
- OnChartEvent
- OnBookEvent
- InitParameters
- DeinitTrade
- DeinitSignal
- DeinitTrailing
- DeinitMoney
- DeinitIndicators
- Refresh
- Processing
- SelectPosition
- CheckOpen
- CheckOpenLong
- CheckOpenShort
- OpenLong
- OpenShort
- CheckReverse
- CheckReverseLong
- CheckReverseShort
- ReverseLong
- ReverseShort
- CheckClose
- CheckCloseLong
- CheckCloseShort
- CloseAll
- Close
- CloseLong
- CloseShort
- CheckTrailingStop
- CheckTrailingStopLong
- CheckTrailingStopShort
- TrailingStopLong
- TrailingStopShort
- CheckTrailingOrderLong
- CheckTrailingOrderShort
- TrailingOrderLong
- TrailingOrderShort
- CheckDeleteOrderLong
- CheckDeleteOrderShort
- DeleteOrders
- DeleteOrder
- DeleteOrderLong
- DeleteOrderShort
- LotOpenLong
- LotOpenShort
- LotReverse
- PrepareHistoryDate
- HistoryPoint
- CheckTradeState
- WaitEvent
- NoWaitEvent
- TradeEventPositionStopTake
- TradeEventOrderTriggered
- TradeEventPositionOpened
- TradeEventPositionVolumeChanged
- TradeEventPositionModified
- TradeEventPositionClosed
- TradeEventOrderPlaced
- TradeEventOrderModified
- TradeEventOrderDeleted
- TradeEventNotIdentified
- TimeframeAdd
- TimeframesFlags
Init
클래스 인스턴스 초기화 메서드.
|
bool Init(
Parameters
symbol
[in] 심볼.
period
[in] ENUM_TIMEFRAMES 열거값으로부터의 타임프레임.
every_tick
[in] 플래그.
magic
[in] Expert Advisor ID (매직 넘버).
반환 값
None.
참고
every_tick이 true로 설정된 경우 작업 심볼의 각 틱에서 Processing() 메서드가 호출됩니다. 그렇지 않으면, Processing()는 EA의 작업 심볼 작업 타임프레임에 새로운 막대가 형성될 때만 호출됩니다.