Init

Initialisiert eine Instanz der Klasse.

bool Init(

string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES period,

bool every_tick,

ulong magic

)

Parameter

symbol

[in] Symbol des Expert Advisors.

period

[in] Die Arbeitsperiode von Expert Advisor aus der Enumeration ENUM_TIMEFRAMES.

every_tick

[in] Flag.

magic

[in] Expert Advisor ID.

Rückgabewert

Nichts.

Hinweis

Wenn der Parameter every_tick auf true gesetzt ist, wird die Methode Processing() an jedem Tick des Handelssymbols aufgerufen. Andernfalls wird die Processing()-Methode nur bei der Formung vom neuen Bar an der Arbeitsperiode des Arbeitssymbols von Expert Advisor angerufen.