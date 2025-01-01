DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekModule von StrategienBasisklassen von Expert AdvisorsCExpertInit 

Init

Initialisiert eine Instanz der Klasse.

bool  Init(
   string             symbol,        // Symbol
   ENUM_TIMEFRAMES    period,        // Periode
   bool               every_tick,    // Flag
   ulong              magic          // Expert Advisor ID
   )

Parameter

symbol

[in]  Symbol des Expert Advisors.

period

[in]  Die Arbeitsperiode von Expert Advisor aus der Enumeration ENUM_TIMEFRAMES.

every_tick

[in]  Flag.

magic

[in]  Expert Advisor ID.

Rückgabewert

Nichts.

Hinweis

Wenn der Parameter every_tick auf true gesetzt ist, wird die Methode Processing() an jedem Tick des Handelssymbols aufgerufen. Andernfalls wird die Processing()-Methode nur bei der Formung vom neuen Bar an der Arbeitsperiode des Arbeitssymbols von Expert Advisor angerufen.