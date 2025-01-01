ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertInit 

Init

Инициализирует экземпляр класса.

bool  Init(
   string             symbol,        // символ
   ENUM_TIMEFRAMES    period,        // период
   bool               every_tick,    // флаг
   ulong              magic          // идентификатор эксперта
   )

Параметры

symbol

[in]  Рабочий символ эксперта.

period

[in]  Рабочий период эксперта из перечисления ENUM_TIMEFRAMES.

every_tick

[in]  Флаг.

magic

[in]  Иденитификатор эксперта.

Возвращаемое значение

Нет.

Примечание

Если параметр every_tick установлен в true, то вызов метода Processing() производится на каждом тике рабочего символа. В противном случае вызов метода Processing() будет производиться только при формировании нового бара на рабочем периоде рабочего символа эксперта.