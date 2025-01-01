文档部分
MQL5参考标准程序库策略模块智能交易基准类CExpertInit 

Init

类实例初始化方法。

bool  Init(
   string             symbol,        // 品名
   ENUM_TIMEFRAMES    period,        // 时间帧
   bool               every_tick,    // 标志
   ulong              magic          // 魔幻数字
   )

参数

symbol

[输入]  品名。

period

[输入]  时间帧 (ENUM_TIMEFRAMES 枚举)。

every_tick

[输入]  标志。

magic

[输入]  智能交易 ID (魔幻数字)。

返回值

true 如果成功, 否则 false。

注释

如果 every_tick 设置为 to true, 则 Processing() 方法在所操作品种的每次报价时都被调用。否则, 方法 Processing() 仅在所操作品种的新柱线建立时被调用。