Справочник MQL5Стандартная библиотекаПользовательская графикаCHistogramChartSeriesAdd GradientBarGapBarMinSizeBarBorderCreateSeriesAddSeriesInsertSeriesUpdateSeriesDeleteValueUpdateDrawDataDrawBarGradientBrush SeriesAdd Добавляет новую серию данных. bool SeriesAdd( const double& value[], // значения const string descr, // подпись const uint clr, // цвет ) Параметры value[] [in] Серия данных. descr [in] Подпись серии. clr [in] Цвет отображения серии. Возвращаемое значение true в случае успеха, иначе — false. Create SeriesInsert