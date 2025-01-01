ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПользовательская графикаCHistogramChartSeriesAdd 

SeriesAdd

Добавляет новую серию данных.

 bool  SeriesAdd(
   const double&  value[],  // значения
   const string  descr,     // подпись
   const uint    clr,       // цвет
   )

Параметры

value[]

[in] Серия данных.

descr

[in] Подпись серии.

clr

[in] Цвет отображения серии.

Возвращаемое значение

true в случае успеха, иначе — false.