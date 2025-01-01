Справочник MQL5Стандартная библиотекаПользовательская графикаCHistogramChartSeriesInsert GradientBarGapBarMinSizeBarBorderCreateSeriesAddSeriesInsertSeriesUpdateSeriesDeleteValueUpdateDrawDataDrawBarGradientBrush SeriesInsert Вставляет серию данных на график. bool SeriesInsert( const uint pos, // индекс const double& value[], // значения const string descr, // подпись const uint clr, // цвет ) Параметры pos [in] Индекс для вставки. value[] [in] Серия данных. descr [in] Подпись серии. clr [in] Цвет отображения серии. Возвращаемое значение true в случае успеха, иначе — false. SeriesAdd SeriesUpdate