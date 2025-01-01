문서화섹션
삼각형

삼각형 그리기.

void  Triangle(
   int         x1,      // X 좌표
   int         y1,      // Y 좌표
   int         x2,      // X 좌표
   int         y2,      // Y 좌표
   int         x3,      // X 좌표
   int         y3,      // Y 좌표
   const uint  clr      // 색상
   );

매개변수

x1

[in]  삼각형의 첫 번째 점 X 좌표.

y1

[in]  삼각형의 첫 번째 점 Y 좌표.

x2

[in]  삼각형의 두 번째 점 X 좌표.

y2

[in]  삼각형의 두 번째 점 Y 좌표.

x3

[in]  삼각형의 세 번째 점 X 좌표.

y3

[in]  삼각형의 세 번째 점 Y 좌표.

clr

[in]  색상(ARGB 형식).