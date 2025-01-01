문서화섹션
PolylineSmooth

두 개의 안티앨리어싱 알고리즘을 사용하여 지정한 너비의 폴리선을 연속적으로 그리기. 첫째, 개별 선 세그먼트는 베지어 곡선을 기준으로 평활됩니다. 그런 다음 래스터 안티앨리어싱 알고리즘을 이러한 세그먼트에서 작성된 Polyline에 적용하여 렌더링 품질을 개선합니다.

void  PolylineSmooth(
   const int&       x[],                         // Polyline 점들의 X 좌표 배열
   const int&       y[],                         // Polyline 점들의 Y 좌표 배열
   const uint       clr,                         // 색상 
   const int        size,                        // 선 너비
   ENUM_LINE_STYLE  style=STYLE_SOLID,           // 선 스타일
   ENUM_LINE_END    end_style=LINE_END_ROUND,    // 선 끝 스타일
   double           tension=0.5,                 // 안티앨리어싱 매개변수 값
   double           step=10                      // 근사 단계
  \)

매개변수

&x[]

[in]  Polyline의 X 좌표 배열.

&y[]

[in]  Polyline의 Y 좌표 배열.

clr

[in]  색상(ARGB 형식).

Size

[in]  선 너비.

style=STYLE_SOLID

[in]  선 스타일은 ENUM_LINE_STYLE 열거 값 또는 사용자 지정 값 중 하나입니다.

end_style=LINE_END_ROUND

[in]  선 스타일은 ENUM_LINE_END 열거 값중 하나입니다.

tension=0.5

[in]  평활 매개변수 값.

step=10

[in]  근사 단계.

 