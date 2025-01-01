- Attach
PolylineSmooth
두 개의 안티앨리어싱 알고리즘을 사용하여 지정한 너비의 폴리선을 연속적으로 그리기. 첫째, 개별 선 세그먼트는 베지어 곡선을 기준으로 평활됩니다. 그런 다음 래스터 안티앨리어싱 알고리즘을 이러한 세그먼트에서 작성된 Polyline에 적용하여 렌더링 품질을 개선합니다.
|
void PolylineSmooth(
매개변수
&x[]
[in] Polyline의 X 좌표 배열.
&y[]
[in] Polyline의 Y 좌표 배열.
clr
[in] 색상(ARGB 형식).
Size
[in] 선 너비.
style=STYLE_SOLID
[in] 선 스타일은 ENUM_LINE_STYLE 열거 값 또는 사용자 지정 값 중 하나입니다.
end_style=LINE_END_ROUND
[in] 선 스타일은 ENUM_LINE_END 열거 값중 하나입니다.
tension=0.5
[in] 평활 매개변수 값.
step=10
[in] 근사 단계.