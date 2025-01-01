문서화섹션
TextHeight

텍스트 높이 수신.

int  TextHeight(
   const string  text      // 텍스트
   );

매개변수

텍스트

[in]  측정할 텍스트.

값 반환

텍스트 높이(픽셀)

참고

현재 글골은 텍스트 측정에 사용됩니다.