안티앨리어싱 알고리즘을 사용하여 지정된 폭을 가진 자유형 선의 세그먼트 그리기.

void  LineThick(
   const int      x1,            // 세그먼트 첫 번째 점의 X 좌표 
   const int      y1,            // 세그먼트 첫 번째 점의 Y 좌표
   const int      x2,            // 세그먼트 두 번째 점의 X 좌표
   const int      y2,            // 세그먼트 두번째 점의 Y 좌표
   const uint     clr,           // 색상 
   const int      size,          // 선 너비
   const uint     style,         // 선 스타일
   ENUM_LINE_END  end_style      // 선 끝 스타일
  \)

매개변수

x1

[in]  세그먼트 첫 번째 점의 X 좌표.

y1

[in]  세그먼트 첫 번째 점의 Y 좌표.

x2

[in]  세그먼트 두 번째 점의 X 좌표.

y2

[in]  세그먼트 두 번째 점의 Y 좌표.

clr

[in]  색상(ARGB 형식).

Size

[in]  선 너비.

스타일

[in]  선 스타일은 ENUM_LINE_STYLE 열거 값 또는 사용자 지정 값 중 하나입니다.

end_style

[in]  선 스타일은 ENUM_LINE_END 열거값 중 하나입니다

ENUM_LINE_END

ID

설명

LINE_END_ROUND

선 끝이 둥글게 되었습니다.

LINE_END_BUTT

선 끝이 잘립니다.

LINE_END_SQUARE

선이 채워진 Rectangle으로 끝납니다.  