MQL5 リファレンス標準ライブラリカスタムグラフィックスCCanvasLineThickVertical
- Attach
- Arc
- Pie
- FillPolygon
- FillEllipse
- GetDefaultColor
- ChartObjectName
- Circle
- CircleAA
- CircleWu
- Create
- CreateBitmap
- CreateBitmapLabel
- Destroy
- Ellipse
- EllipseAA
- EllipseWu
- Erase
- Fill
- FillCircle
- FillRectangle
- FillTriangle
- FontAngleGet
- FontAngleSet
- FontFlagsGet
- FontFlagsSet
- FontGet
- FontNameGet
- FontNameSet
- FontSet
- FontSizeGet
- FontSizeSet
- Height
- Line
- LineAA
- LineWu
- LineHorizontal
- LineVertical
- LineStyleSet
- LineThick
- LineThickVertical
- LineThickHorizontal
- LoadFromFile
- PixelGet
- PixelSet
- PixelSetAA
- Polygon
- PolygonAA
- PolygonWu
- PolygonThick
- PolygonSmooth
- Polyline
- PolylineSmooth
- PolylineThick
- PolylineWu
- PolylineAA
- Rectangle
- Resize
- ResourceName
- TextHeight
- TextOut
- TextSize
- TextWidth
- TransparentLevelSet
- Triangle
- TriangleAA
- TriangleWu
- Update
- Width
LineThickVertical
안티앨리어싱 알고리즘을 사용하여 지정된 폭을 가진 자유형 선의 수직 세그먼트 그리기.
|
void LineThickVertical(
매개변수
x
[in] 세그먼트의 X 좌표.
y1
[in] 세그먼트 첫 번째 점의 Y 좌표.
y2
[in] 세그먼트 두 번째 점의 Y 좌표.
clr
[in] 색상(ARGB 형식).
Size
[in] 선 너비.
스타일
[in] 선 스타일은 ENUM_LINE_STYLE 열거 값 또는 사용자 지정 값 중 하나입니다.
end_style
[in] 선 스타일은 ENUM_LINE_END 열거 값중 하나입니다.