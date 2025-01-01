문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリカスタムグラフィックスCCanvasLineThickHorizontal 

LineThickHorizontal

지정된 너비 안티엘리어싱이 있는 자유형 선의 수평 세그먼트를 그립니다.

void  LineThickHorizontal(
   const int      x1,            // 세그먼트 첫 번째 점의 X 좌표
   const int      x2,            // 세그먼트 두 번째 점의 X 좌표
   const int      y,             // 세그먼트의 Y 좌표
   const uint     clr,           // 색상
   const int      size,          // 선 너비
   const uint     style,         // 선 스타일
   ENUM_LINE_END  end_style      // 선 끝 스타일
  \)

매개변수

x1

[in]  세그먼트 첫 번째 점의 X 좌표.

x2

[in]  세그먼트 두 번째 점의 X 좌표.

y

[in]  세그먼트의 Y 좌표.

clr

[in]  색상(ARGB 형식).

Size

[in]  선 너비.

스타일

[in]  선 스타일은 ENUM_LINE_STYLE 열거 값 또는 사용자 지정 값 중 하나입니다.

end_style

[in]  선 스타일은 ENUM_LINE_END 열거 값중 하나입니다.

 