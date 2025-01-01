문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリカスタムグラフィックスCCanvasFontGet 

FontGet

현재 글꼴 매개변수를 수신.

void  FontGet(
   string&  name,      // 이름
   int&     size,      // 크기
   uint&    flags,     // 플래그
   uint&    angle      // 기울기 각도
   );

매개변수

name

[out]  글꼴 이름을 반환하는 변수에 대한 참조.

Size

[out]  글꼴 크기를 반환하는 변수에 대한 참조.

flags

[out]  글꼴 플래그를 반환하는 변수에 대한 참조.

각도

[out]  글꼴 기울기 각도를 반환하는 변수에 대한 참조.