우(Wu)의 안티앨리어싱 알고리즘을 사용하여 자유형 선에 세그먼트 그리기.

void  LineWu(
   const int   x1,                 // X 좌표
   const int   y1,                 // Y 좌표
   const int   x2,                 // X 좌표
   const int   y2,                 // Y 좌표
   const uint  clr,                // 색상
   const uint  style=UINT_MAX      // 선 스타일
   );

매개변수

x1

[in]  세그먼트 첫 번째 점의 X 좌표.

y1

[in]  세그먼트 첫 번째 점의 Y 좌표.

x2

[in]  세그먼트 두 번째 점의 X 좌표.

y2

[in]  세그먼트 두 번째 점의 Y 좌표.

clr

[in]  색상(ARGB 형식).

style=UINT_MAX

[in]  선 스타일은 ENUM_LINE_STYLE 열거 값 또는 사용자 지정 값 중 하나입니다.