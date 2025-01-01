문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリカスタムグラフィックスCCanvasTextSize 

TextSize

텍스트 크기 수신.

void  TextSize(
   const string  text,       // 텍스트
   int&          width,      // 너비
   int&          height      // 높이
   );

매개변수

텍스트

[in]  측정할 텍스트.

width

[out]  텍스트 너비를 반환하기 위한 변수에 대한 참조입니다.

height

[out]  텍스트 높이를 반환하기 위한 변수에 대한 참조.

참고

현재 글꼴은 텍스트를 측정하는 데 사용됩니다.