Pie

(x1,y1) 및 (x2,y2)에 모서리가 있는 Rectangle에 새겨진 타원의 채워진 부분을 그리기. 섹터 경계는 타원의 중심에서 선으로 잘리고 좌표 (x3,y3) 및 (x4,y4)를 사용하여 두 점까지 연장됩니다.

void Pie(

int x1,

int y1,

int x2,

int y2,

int x3,

int y3,

int x4,

int y4,

const uint clr,

const uint fill_clr

);

매개변수

x1

[in] Rectangle을 이루는 좌측 상단 모서리의 X 좌표.

y1

[in] Rectangle을 이루는 좌측 상단 모서리의 Y 좌표.

x2

[in] Rectangle을 이루는 우측 하단 모서리의 X 좌표.

y2

[in] Rectangle을 이루는 우측 하단 모서리의 Y 좌표.

x3

[in] 호의 경계선을 얻기 위해 Rectangle 중심에서 선이 그려지는 첫 번째 점의 X 좌표.

y3

[in] 호의 경계선을 얻기 위해 Rectangle 중심에서 선이 그려지는 첫 번째 점의 Y 좌표.

x4

[in] 호의 경계선을 얻기 위해 Rectangle의 중심에서 선이 그려지는 두 번째 점의 X 좌표.

y4

[in] 호의 경계선을 얻기 위해 Rectangle의 중심에서 선이 그려지는 두 번째 점의 Y 좌표.

clr

[in] ARGB 형식 섹터 테두리 색상.

fill_clr

[in] 색더의 색상을 ARGB 형식으로 채우기. 색상을 ARGB로 변환하려면 ColorToARGB() 기능을 사용합니다.

Rectangle에 내접하고 반지름 rx 및 ry이며 점 (x,y)에 중심을 둔 타원의 채워진 섹터를 그리기. 섹터 경계는 각도 fi3 및 fi4에 의해 형성된 광선에 의해 타원 중심에서 잘립니다.

void Pie(

int x,

int y,

int rx,

int ry,

int fi3,

int fi4,

const uint clr,

const uint fill_clr

);

Rectangle에 내접하는 반지름 rx 및 ry이며 점 (x,y)에 중심을 둔 타원의 태워진 섹터를 그리고, 호 경계의 좌표도 반환합니다. 섹터 경계는 각도 fi3 및 fi4에 의해 형성된 광선에 의해 타원 중심에서 잘립니다.

void Pie(

int x,

int y,

int rx,

int ry,

int fi3,

int fi4,

int& x3,

int& y3,

int& x4,

int& y4,

const uint clr,

const uint fill_clr

);

매개변수

x

[in] 타원 중심의 X 좌표.

y

[in] 차원 중심의 Y 좌표.

rx

[in] X 축 타원 반지름(픽셀).

ry

[in] X 축 타원 반지름(픽셀).

fi3

[in] 호의 첫 번째 경계를 정의하는 각도(라디안).

fi4

[in] 호의 두 번째 경계를 정의하는 각도(라디안).

x3

[out] 첫 번째 호 경계의 X 좌표를 가져오는 변수.

y3

[out] 첫 번째 호 경계의 Y 좌표를 가져오는 변수.

x4

[out] 두 번째 호 경계의 X 좌표를 가져오는 변수.

y4

[out] 두 번째 호 경계의 Y 좌표를 가져오는 변수.

clr

[in] ARGB 형식 섹터 테두리 색상.

fill_clr

[in] 색더의 색상을 ARGB 형식으로 채우기. 색상을 ARGB로 변환하려면 ColorToARGB() 기능을 사용합니다.

호츨 클래스 메서드 예시: