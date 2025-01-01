- Attach
- Arc
- Pie
- FillPolygon
- FillEllipse
- GetDefaultColor
- ChartObjectName
- Circle
- CircleAA
- CircleWu
- Create
- CreateBitmap
- CreateBitmapLabel
- Destroy
- Ellipse
- EllipseAA
- EllipseWu
- Erase
- Fill
- FillCircle
- FillRectangle
- FillTriangle
- FontAngleGet
- FontAngleSet
- FontFlagsGet
- FontFlagsSet
- FontGet
- FontNameGet
- FontNameSet
- FontSet
- FontSizeGet
- FontSizeSet
- Height
- Line
- LineAA
- LineWu
- LineHorizontal
- LineVertical
- LineStyleSet
- LineThick
- LineThickVertical
- LineThickHorizontal
- LoadFromFile
- PixelGet
- PixelSet
- PixelSetAA
- Polygon
- PolygonAA
- PolygonWu
- PolygonThick
- PolygonSmooth
- Polyline
- PolylineSmooth
- PolylineThick
- PolylineWu
- PolylineAA
- Rectangle
- Resize
- ResourceName
- TextHeight
- TextOut
- TextSize
- TextWidth
- TransparentLevelSet
- Triangle
- TriangleAA
- TriangleWu
- Update
- Width
Pie
(x1,y1) 및 (x2,y2)에 모서리가 있는 Rectangle에 새겨진 타원의 채워진 부분을 그리기. 섹터 경계는 타원의 중심에서 선으로 잘리고 좌표 (x3,y3) 및 (x4,y4)를 사용하여 두 점까지 연장됩니다.
|
void Pie(
매개변수
x1
[in] Rectangle을 이루는 좌측 상단 모서리의 X 좌표.
y1
[in] Rectangle을 이루는 좌측 상단 모서리의 Y 좌표.
x2
[in] Rectangle을 이루는 우측 하단 모서리의 X 좌표.
y2
[in] Rectangle을 이루는 우측 하단 모서리의 Y 좌표.
x3
[in] 호의 경계선을 얻기 위해 Rectangle 중심에서 선이 그려지는 첫 번째 점의 X 좌표.
y3
[in] 호의 경계선을 얻기 위해 Rectangle 중심에서 선이 그려지는 첫 번째 점의 Y 좌표.
x4
[in] 호의 경계선을 얻기 위해 Rectangle의 중심에서 선이 그려지는 두 번째 점의 X 좌표.
y4
[in] 호의 경계선을 얻기 위해 Rectangle의 중심에서 선이 그려지는 두 번째 점의 Y 좌표.
clr
[in] ARGB 형식 섹터 테두리 색상.
fill_clr
[in] 색더의 색상을 ARGB 형식으로 채우기. 색상을 ARGB로 변환하려면 ColorToARGB() 기능을 사용합니다.
Rectangle에 내접하고 반지름 rx 및 ry이며 점 (x,y)에 중심을 둔 타원의 채워진 섹터를 그리기. 섹터 경계는 각도 fi3 및 fi4에 의해 형성된 광선에 의해 타원 중심에서 잘립니다.
|
void Pie(
Rectangle에 내접하는 반지름 rx 및 ry이며 점 (x,y)에 중심을 둔 타원의 태워진 섹터를 그리고, 호 경계의 좌표도 반환합니다. 섹터 경계는 각도 fi3 및 fi4에 의해 형성된 광선에 의해 타원 중심에서 잘립니다.
|
void Pie(
매개변수
x
[in] 타원 중심의 X 좌표.
y
[in] 차원 중심의 Y 좌표.
rx
[in] X 축 타원 반지름(픽셀).
ry
[in] X 축 타원 반지름(픽셀).
fi3
[in] 호의 첫 번째 경계를 정의하는 각도(라디안).
fi4
[in] 호의 두 번째 경계를 정의하는 각도(라디안).
x3
[out] 첫 번째 호 경계의 X 좌표를 가져오는 변수.
y3
[out] 첫 번째 호 경계의 Y 좌표를 가져오는 변수.
x4
[out] 두 번째 호 경계의 X 좌표를 가져오는 변수.
y4
[out] 두 번째 호 경계의 Y 좌표를 가져오는 변수.
clr
[in] ARGB 형식 섹터 테두리 색상.
fill_clr
[in] 색더의 색상을 ARGB 형식으로 채우기. 색상을 ARGB로 변환하려면 ColorToARGB() 기능을 사용합니다.
호츨 클래스 메서드 예시:
|
#include <Canvas\Canvas.mqh>