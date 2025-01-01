문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリカスタムグラフィックスCCanvasPixelSetAA 

PixelSetAA

안티앨리어싱 알고리즘을 이용하여 점 그리기.

void  PixelSetAA(
   const double  x,       // X 좌표
   const double  y,       // Y 좌표
   const uint    clr      // 색상
   );

매개변수

x

[in]  점의 X 좌표.

y

[in]  점의 Y 좌표.

clr

[in]  색상(ARGB 형식).