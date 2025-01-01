문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリカスタムグラフィックスCCanvasPolygonSmooth 

PolygonSmooth

두 개의 안티앨리어싱 알고리즘을 사용하여 지정된 너비의 Polygon을 연속적으로 그립니다. 먼저, 개별 세그먼트는 베지어 곡선을 기준으로 평활됩니다. 그런 다음 래스터 안티앨리어싱 알고리즘이 렌터링 품질을 향상시키기 위해 이러한 세그먼트에서 작성된 Polygon에 적용됩니다.

void  PolygonSmooth(
   int&             x[],                          // Polygon 꼭지점 X 좌표 배열
   int&             y[],                          // Polygon 꼭지점 Y 좌표 배열
   const uint       clr,                          // 색상
   const int        size,                         // 선 너비
   ENUM_LINE_STYLE  style=STYLE_SOLID,            // 선 스타일
   ENUM_LINE_END    end_style=LINE_END_ROUND,     // 선 끝 스타일
   double           tension=0.5,                  // 안티앨리어싱 매개변수 값
   double           step=10                       // 근사선 길이
  \)

매개변수

&x[]

[in]  Polygon 꼭지점 X 좌표 배열.

&y[]

[in]  Polygon 꼭지점 Y 좌표 배열.

clr

[in]  색상(ARGB 형식).

Size

[in]  선 너비.

style=STYLE_SOLID

[in]  선 스타일은 ENUM_LINE_STYLE 열거 값 또는 사용자 지정 값 중 하나입니다.

end_style=LINE_END_ROUND

[in]  라인 스타일은 ENUM_LINE_END 열거 값 중 하나입니다.

tension=0.5

[in]  평활 매개변수 값.

step=10

[in]  근사선의 길이.

 