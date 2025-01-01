문서화섹션
PolylineAA

안티앨리어싱 알고리즘을 사용하여 Polyline 그리기.

void  PolylineAA(
   int&        x[],                // X 좌표 배열
   int&        y[],                // Y 좌표 배열
   const uint  clr,                // 색상
   const uint  style=UINT_MAX      // 선 스타일
   );

매개변수

x[]

[in]  Polyline의 X 좌표 배열.

y[]

[in]  Polyline의 Y 좌표 배열.

clr

[in]  색상(ARGB 형식).

style=UINT_MAX

[in]  선 스타일은 ENUM_LINE_STYLE 열거 값 또는 사용자 지정 값 중 하나입니다.