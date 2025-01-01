문서화섹션
TransparentLevelSet

투명도 수준 설정.

void  TransparentLevelSet(
   const uchar  value      // 값
   );

매개변수

[in]  투명도 수준 새 값.

참고

0은 완전 투명, 255는 완전 불투명을 나타냅니다.

투명도 수준을 설정하면 이전에 그린 모든 작업에 영향을 미칩니다. 지정한 투명도 수준은 추가 구성에 영향을 미치지 않습니다.