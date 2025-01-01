- Attach
CCanvas
CCanvas는 사용자 지정 이미지를 단순화하는 클래스입니다.
설명
CCanvas는 차트 개체에 바인딩되거나 바인딩되지 않은 그래픽 리소스를 만들고 그래픽 원형을 그리는 기능을 제공합니다.
선언
|
class CCanvas
제목
|
#include <Canvas\Canvas.mqh>
|
상속 계층
CCanvas
직계 후손
CChartCanvas, CFlameCanvas
그룹별 클래스 메서드
|
Create
|
|
OBJ_BITMAP_LABEL 개체를 CCanvas 클래스의 인스턴스에 연결
|
차트 개체에 바인딩하지 않고 그래픽 리소스를 생성
|
차트 개체에 바인딩된 그래픽 리소스 생성
|
차트 개체에 바인딩된 그래픽 리소스 생성
|
그래픽 리소스를 삭제
|
속성
|
|
바인딩된 차트의 개체의 이름을 가져오기
|
그래픽 리소스의 이름 가져오기
|
그래픽 리소스의 너비를 가져오기
|
그래픽 리소스의 높이를 가져오기
|
선 스타일 설정
|
화면의 개체를 업데이트
|
|
화면에 변경 사항을 표시
|
그래픽 리소스 크기 조정
|
지우기/색상 채우기
|
|
지우거나 지정된 색상으로 채우기
|
데이터 액세스
|
|
지정된 좌표가 있는 점의 색상을 가져오기
|
지정된 좌표의 점 색상을 설정
|
원형 그리기
|
|
수직선 그리기
|
수평선 그리기
|
자유형 선 그리기
|
Polyline 그리기
|
Polygon 그리기
|
Rectangle 그리기
|
원 그리기
|
삼각형 그리기
|
타원 그리기
|
호 그리기
|
타원 섹터 그리기
|
채워진 원형 그리기
|
|
채워진 Rectangle 그리기
|
채워진 원 그리기
|
채워진 삼각형 그리기
|
채워진 Polygon 그리기
|
채워진 타원 그리기
|
영역 채우기
|
안티앨리어싱을 사용하여 원형 그리기
|
|
픽셀 그리기
|
선 그리기
|
Polyline 그리기
|
Polygon 그리기
|
삼각형 그리기
|
원 그리기
|
타원 그리기
|
선 그리기
|
Polyline 그리기
|
Polygon 그리기
|
삼각형 그리기
|
원 그리기
|
타원 그리기
|
안티앨리어싱 알고리즘을 사용하여 지정된 폭을 가진 자유형 선의 세그먼트 그리기.
|
안티앨리어싱 알고리즘을 사용하여 지정된 폭을 가진 자유형 선의 수직 세그먼트 그리기.
|
안티앨리어싱 알고리즘을 사용하여 지정된 폭을 가진 자유형 선의 수평 세그먼트 그릭기.
|
두 개의 안티앨리어싱 알고리즘을 사용하여 지정된 폭을 가진 폴리곤을 그리기
|
안티앨리어싱 알고리즘을 사용하여 지정된 폭을 가진 폴리곤 그리기
|
두 개의 안티앨리어싱 알고리즘을 사용하여 지정된 폭을 가진 폴리선 그리기
|
안티앨리어싱 알고리즘을 사용하여 지정된 폭을 가진 폴리선 그리기
|
텍스트
|
|
글꼴 매개변수 설정
|
글꼴 이름 설정
|
글꼴 크기 설정
|
글꼴 플래그 설정
|
글꼴 기울기 각도 설정
|
글꼴 매개변수 가져오기
|
글꼴 이름 가져오기
|
글꼴 크기 가져오기
|
글꼴 플래그 가져오기
|
글꼴 기울기 각도 가져오기
|
텍스트 표시
|
텍스트 너비 가져오기
|
텍스트 높이 가져오기
|
텍스트 크기 가져오기
|
투명도
|
|
투명도 수준 설정
|
입력/출력
|
|
BMP 파일에서 이미지 읽기