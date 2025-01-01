문서화섹션
CCanvas

CCanvas는 사용자 지정 이미지를 단순화하는 클래스입니다.

설명

CCanvas는 차트 개체에 바인딩되거나 바인딩되지 않은 그래픽 리소스를 만들고 그래픽 원형을 그리는 기능을 제공합니다.

선언

   class CCanvas

제목

   #include <Canvas\Canvas.mqh>

상속 계층

  CCanvas

직계 후손

CChartCanvas, CFlameCanvas

그룹별 클래스 메서드

Create

 

Attach

OBJ_BITMAP_LABEL 개체를 CCanvas 클래스의 인스턴스에 연결

Create

차트 개체에 바인딩하지 않고 그래픽 리소스를 생성

CreateBitmap

차트 개체에 바인딩된 그래픽 리소스 생성

CreateBitmapLabel

차트 개체에 바인딩된 그래픽 리소스 생성

Delete

그래픽 리소스를 삭제

속성

 

ChartObjectName

바인딩된 차트의 개체의 이름을 가져오기

ResourceName

그래픽 리소스의 이름 가져오기

Width

그래픽 리소스의 너비를 가져오기

Height

그래픽 리소스의 높이를 가져오기

LineStyleSet

선 스타일 설정

화면의 개체를 업데이트

 

Update

화면에 변경 사항을 표시

Resize

그래픽 리소스 크기 조정

지우기/색상 채우기

 

Erase

지우거나 지정된 색상으로 채우기

데이터 액세스

 

PixelGet

지정된 좌표가 있는 점의 색상을 가져오기

PixelSet

지정된 좌표의 점 색상을 설정

원형 그리기

 

LineVertical

수직선 그리기

LineHorizontal

수평선 그리기

Line

자유형 선 그리기

Polyline

Polyline 그리기

Polygon

Polygon 그리기

Rectangle

Rectangle 그리기

Circle

원 그리기

삼각형

삼각형 그리기

Ellipse

타원 그리기

Arc

호 그리기

Pie

타원 섹터 그리기

채워진 원형 그리기

 

FillRectangle

채워진 Rectangle 그리기

FillCircle

채워진 원 그리기

FillTriangle

채워진 삼각형 그리기

FillPolygon

채워진 Polygon 그리기

FillEllipse

채워진 타원 그리기

채우기

영역 채우기

안티앨리어싱을 사용하여 원형 그리기

 

PixelSetAA

픽셀 그리기

LineAA

선 그리기

PolylineAA

Polyline 그리기

PolygonAA

Polygon 그리기

TriangleAA

삼각형 그리기

CircleAA

원 그리기

EllipseAA

타원 그리기

LineWu

선 그리기

PolylineWu

Polyline 그리기

PolygonWu

Polygon 그리기

TriangleWu

삼각형 그리기

CircleWu

원 그리기

EllipseWu

타원 그리기

LineThick

안티앨리어싱 알고리즘을 사용하여 지정된 폭을 가진 자유형 선의 세그먼트 그리기.

LineThickVertical

안티앨리어싱 알고리즘을 사용하여 지정된 폭을 가진 자유형 선의 수직 세그먼트 그리기.

LineThickHorizontal

안티앨리어싱 알고리즘을 사용하여 지정된 폭을 가진 자유형 선의 수평 세그먼트 그릭기.

PolygonSmooth

두 개의 안티앨리어싱 알고리즘을 사용하여 지정된 폭을 가진 폴리곤을 그리기

PolygonThick

안티앨리어싱 알고리즘을 사용하여 지정된 폭을 가진 폴리곤 그리기

PolylineSmooth

두 개의 안티앨리어싱 알고리즘을 사용하여 지정된 폭을 가진 폴리선 그리기

PolylineThick

안티앨리어싱 알고리즘을 사용하여 지정된 폭을 가진 폴리선 그리기

텍스트

 

FontSet

글꼴 매개변수 설정

FontNameSet

글꼴 이름 설정

FontSizeSet

글꼴 크기 설정

FontFlagsSet

글꼴 플래그 설정

FontAngleSet

글꼴 기울기 각도 설정

FontGet

글꼴 매개변수 가져오기

FontNameGet

글꼴 이름 가져오기

FontSizeGet

글꼴 크기 가져오기

FontFlagsGet

글꼴 플래그 가져오기

FontAngleGet

글꼴 기울기 각도 가져오기

TextOut

텍스트 표시

TextWidth

텍스트 너비 가져오기

TextHeight

텍스트 높이 가져오기

TextSize

텍스트 크기 가져오기

투명도

 

TransparentLevelSet

투명도 수준 설정

입력/출력

 

LoadFromFile

BMP 파일에서 이미지 읽기