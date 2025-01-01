CCanvas

CCanvas는 사용자 지정 이미지를 단순화하는 클래스입니다.

설명

CCanvas는 차트 개체에 바인딩되거나 바인딩되지 않은 그래픽 리소스를 만들고 그래픽 원형을 그리는 기능을 제공합니다.

선언

class CCanvas

제목

#include <Canvas\Canvas.mqh>

상속 계층 CCanvas 직계 후손 CChartCanvas, CFlameCanvas

그룹별 클래스 메서드