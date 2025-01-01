문서화섹션
CircleAA

안티앨리어싱 알고리즘을 사용하여 원 그리기

void  CircleAA(
   const int     x,       // X 좌표
   const int     y,       // Y 좌표
   const double  r,       // 반지름
   const uint    clr      // 색상
   );

매개변수

x

[in]  원 중심의 X 좌표.

y

[in]  원 중심의 Y 좌표.

r

[in]  원 반지름.

clr

[in]  색상(ARGB 형식).