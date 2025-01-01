문서화섹션
TextOut

텍스트 표시.

void  TextOut(
   int         x,               // X 좌표
   int         y,               // Y 좌표
   string      text,            // 텍스트
   const uint  clr,             // 색상
   uint        alignment=0      // 정렬
   );

매개변수

x

[in]  텍스트 고정점의 X 좌표.

y

[in]  텍스트 고정점의 Y 좌표.

텍스트

[in]  표시될 텍스트.

clr

[in]  색상(ARGB 형식).

alignment=0

[in]  텍스트 고정 방법. 고정 방법에 대한 자세한 내용은 TextOut() 함수 설명을 참조하십시오.

참고

현재 글꼴은 텍스트를 표시하는 데 사용됩니다.