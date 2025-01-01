문서화섹션
PolylineThick

안티앨리어싱 알고리즘을 사용하여 지정된 너비로 Polyline 그리기.

void  PolylineThick(
   const int      &x[],          // Polyline 점의 X 좌표 배열
   const int      &y[],          // Polyline 점의 Y 좌표 배열
   const uint     clr,           // 색상
   const int      size,          // 선 너비
   const uint     style,         // 선 스타일
   ENUM_LINE_END  end_style      // 선 끝 스타일
  \)

매개변수

&x[]

[in]  Polyline의 X 좌표 배열.

&y[]

[in]  Polyline의 Y 좌표 배열.

clr

[in]  색상(ARGB 형식).

Size

[in]  선 너비.

스타일

[in]  선 스타일은 ENUM_LINE_STYLE 열거 값 또는 사용자 지정 값 중 하나입니다.

end_style

[in]  선 스타일은 ENUM_LINE_END 열거 값 중 하나입니다

 