LineStyleSet

선 스타일 설정.

void  LineStyleSet(
   const uint  style      // 스타일
   );

매개변수

스타일

[in]  선 스타일.

참고

입력 매개변수에는 ENUM_LINE_STYLE 열거 값이 포함될 수 있습니다. 또한 사용자 지정 선 그리기 스타일을 생성할 수 있습니다.