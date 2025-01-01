문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリカスタムグラフィックスCCanvasTriangleWu 

TriangleWu

우(Wu)의 안티앨리어싱 알고리즘을 사용하여 삼각형을 그리기.

void  TriangleWu(
   const int   x1,                 // X 좌표
   const int   y1,                 // Y 좌표
   const int   x2,                 // X 좌표
   const int   y2,                 // Y 좌표
   const int   x3,                 // X 좌표
   const int   y3,                 // Y 좌표
   const uint  clr,                // 색상
   const uint  style=UINT_MAX      // 선 스타일
   );

매개변수

x1

[in]  삼각형의 첫 번째 점 X 좌표.

y1

[in]  삼각형의 첫 번째 점 Y 좌표.

x2

[in]  삼각형의 두 번째 점 X 좌표.

y2

[in]  삼각형의 두 번째 점 Y 좌표.

x3

[in]  삼각형의 세 번째 점 X 좌표.

y3

[in]  삼각형의 세 번째 점 Y 좌표.

clr

[in]  색상(ARGB 형식).

style=UINT_MAX

[in]  선 스타일은 ENUM_LINE_STYLE 열거 값 또는 사용자 지정 값 중 하나입니다.