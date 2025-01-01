문서화섹션
Polygon

Polygon 그리기.

void  Polygon(
   int&        x[],     // X 좌표의 배열
   int&        y[],     // Y 좌표의 배열
   const uint  clr      // 색상
   );

매개변수

x[]

[in]  Polygon 꼭지점들의 X 좌표 배열.

y[]

[in]  Polygon 꼭지점들의 Y 좌표 배열.

clr

[in]  색상(ARGB 형식).