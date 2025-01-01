- Attach
CreateBitmapLabel
차트 개체에 바인딩된 그래픽 리소스를 생성.
1. 현재 차트의 기본 창에 그래픽 리소스를 생성.
|
bool CreateBitmapLabel(
2. 차트 ID 및 하위 창 숫자를 사용하여 그래픽 리소스를 생성.
|
bool CreateBitmapLabel(
매개변수
chart_id
[in] 개체 생성을 위한 차트 ID.
subwin
[in] 개체 생성을 위한 차트 하위 창 숫자.
name
[in] 차트 개체 이름 및 그래픽 리소스 이름이 기준.
x
[in] 차트 개체 고정점 X 좌표.
y
[in] 차트 개체 고정점 Y 좌표.
width
[in] 그래픽 리소스 너비(X 축 방향 픽셀 크기).
height
[in] 그래픽 리소스 너비(Y 축 방향 픽셀 크기).
clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA
[in] 색상 처리 방법. 색상 처리 방법에 대한 자세한 내용은 ResourceCreate() 함수 설명을 참조하십시오.
값 반환
성공하면 true, 그렇지 않으면 false
참고
첫 번째 기능 버전이 사용되는 경우 개체가 현재 차트의 기본 창에 생성됩니다.
개체 크기가 그래픽 리소스 크기와 일치합니다.