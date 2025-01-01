문서화섹션
CreateBitmapLabel

차트 개체에 바인딩된 그래픽 리소스를 생성.

1. 현재 차트의 기본 창에 그래픽 리소스를 생성.

bool  CreateBitmapLabel(
   const string       name,                                 // 이름
   const int          x,                                    // X 좌표
   const int          y,                                    // Y 좌표
   const int          width,                                // 너비
   const int          height,                               // 높이
   ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA      // 유형
   );

2. 차트 ID 및 하위 창 숫자를 사용하여 그래픽 리소스를 생성.

bool  CreateBitmapLabel(
   const long         chart_id,                             // 차트 ID
   const int          subwin,                               // 하위 창 숫자
   const string       name,                                 // 이름
   const int          x,                                    // X 좌표
   const int          y,                                    // Y 좌표
   const int          width,                                // 너비
   const int          height,                               // 높이
   ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA      // 유형
   );

매개변수

chart_id

[in]  개체 생성을 위한 차트 ID.

subwin

[in]  개체 생성을 위한 차트 하위 창 숫자.

name

[in]  차트 개체 이름 및 그래픽 리소스 이름이 기준.

x

[in]  차트 개체 고정점 X 좌표.

y

[in]  차트 개체 고정점 Y 좌표.

width

[in]  그래픽 리소스 너비(X 축 방향 픽셀 크기).

height

[in]  그래픽 리소스 너비(Y 축 방향 픽셀 크기).

clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

[in]  색상 처리 방법. 색상 처리 방법에 대한 자세한 내용은 ResourceCreate() 함수 설명을 참조하십시오.

값 반환

성공하면 true, 그렇지 않으면 false

참고

첫 번째 기능 버전이 사용되는 경우 개체가 현재 차트의 기본 창에 생성됩니다.

개체 크기가 그래픽 리소스 크기와 일치합니다.