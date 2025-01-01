ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpert 

OnTradeProcess

Устанавливает флаг обработки события OnTrade.

void  OnTradeProcess(
   bool     value        // флаг
   )

Параметры

value

[in]  Флаг обработки события OnTrade.

Возвращаемое значение

Нет.

Примечание

При установке флага в состояние true, событие OnTrade будет обрабатываться, в противном случае событие OnTrade обрабатываться не будет. По умолчанию флаг установлен в состояние false.