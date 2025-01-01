OnTradeProcess

Setzt das Flag von OnTrade-Ereignisverarbeitung.

void OnTradeProcess(

bool value

)

Parameter

value

[in] Flag der Verarbeitung von OnTrade.

Rückgabewert

Nichts.

Hinweis

Wenn der Flag-Wert auf true ist, dann wird OnTrade-Ereignis verarbeitet werden, sonst wird OnTrade nicht verarbeitet werden. Der Standardwert des Flags ist false.