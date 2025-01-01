ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertOnTickProcess 

OnTickProcess

Устанавливает флаг обработки события OnTick.

void  OnTickOProcess(
   bool     value        // флаг
   )

Параметры

value

[in]  Флаг обработки события OnTick.

Возвращаемое значение

Нет.

Примечание

При установке флага в состояние true, событие OnTick будет обрабатываться, в противном случае событие OnTick обрабатываться не будет. По умолчанию флаг установлен в состояние true.