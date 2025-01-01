DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekModule von StrategienBasisklassen von Expert AdvisorsCExpertOnTickProcess 

OnTickProcess

Setzt das Flag von OnTick-Ereignisverarbeitung.

void  OnTickOProcess(
   bool     value        // Flag
   )

Parameter

value

[in]  Flag der Verarbeitung von OnTick.

Rückgabewert

Nichts.

Hinweis

Wenn der Flag-Wert auf true ist, dann wird OnTick verarbeitet werden, sonst wird OnTick nicht verarbeitet werden. Der Standardwert des Flags ist true.