OnTickProcess

Setzt das Flag von OnTick-Ereignisverarbeitung.

void OnTickOProcess(

bool value

)

Parameter

value

[in] Flag der Verarbeitung von OnTick.

Rückgabewert

Nichts.

Hinweis

Wenn der Flag-Wert auf true ist, dann wird OnTick verarbeitet werden, sonst wird OnTick nicht verarbeitet werden. Der Standardwert des Flags ist true.