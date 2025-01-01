ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertMaxOrders 

MaxOrders（Get メソッド）

許可された注文最大量を取得します。

int  MaxOrders()

戻り値

許可された注文最大量

MaxOrders（Set メソッド）

許可された注文最大量を設定します。

void  MaxOrders(
  int    max_orders       // 新しい値
  ）

パラメータ

max_orders

[in]  許可された注文最大量の新しい値

戻り値

なし

注意事項

デフォルトでは、許可された注文最大量は 1 です。