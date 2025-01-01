文档部分
MQL5参考标准程序库策略模块智能交易基准类CExpertMaxOrders 

MaxOrders (Get 方法)

获取许可的最大订单额度。

int  MaxOrders()

返回值

许可的最大订单额度。

MaxOrders (Set 方法)

设置许可的最大订单额度。

void  MaxOrders(
   int     max_orders        // 新值
   )

参数

max_orders

[输入]  许可的最大订单额度新值。

返回值

无。

注释

省缺, 许可的最大订单额度 = 1。