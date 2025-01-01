ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertMaxOrders 

MaxOrders (Get Method)

Получает максимально допустимое количество ордеров.

int  MaxOrders()

Возвращаемое значение

Максимально допустимое количество ордеров.

MaxOrders (Set Method)

Устанавливает максимально допустимое количество ордеров.

void  MaxOrders(
   int     max_orders        // количество ордеров
   )

Параметры

max_orders

[in]  Новое значение максимально допустимого количества ордеров.

Возвращаемое значение

Нет.

Примечание

По умолчанию максимально допустимое количество ордеров равно 1.