DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoMódulos de estratégiasClasses Base para Expert AdvisorsCExpertMaxOrders 

MaxOrders (Método Get)

Obtém a quantidade máxima de ordens permitidas.

int  MaxOrders()

Valor de retorno

Quantidade máxima de ordens permitidas.

MaxOrders (Método Set)

Define a quantidade máxima de ordens permitidas.

void  MaxOrders(
   int     max_orders        // new value
   )

Parâmetros

max_orders

[in]  O novo valor da quantidade máxima de ordens permitidas.

Valor de retorno

Nenhum.

Observação

Por padrão, a quantidade máxima de ordens permitidas = 1.