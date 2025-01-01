DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoMódulos de estratégiasClasses Base para Expert AdvisorsCExpertLotReverse 

LotReverse

Obtém o volume de negociação para reversão de posição.

double  LotReverse(
   double    sl       // Stop Loss
   )

Parâmetros

sl

[in] Preço onde finaliza a perda de uma posição (Stop Loss).

Valor de retorno

O (em lotes) .

Observação

Obtém o volume de negociação para operação de reversão de posição (método CheckReverse(...) do objeto da gestão de dinheiro).

Implementação

//+------------------------------------------------------------------+
//| Method of getting the lot for reverse position.                  |
//| INPUT:  sl - stop loss.                                          |
//| OUTPUT: lot for open.                                            |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
double CExpert::LotReverse(double sl)
  {
   return(m_money.CheckReverse(GetPointer(m_position),sl));
  }