LotReverse

Obtém o volume de negociação para reversão de posição.

double LotReverse(

double sl

)

Parâmetros

sl

[in] Preço onde finaliza a perda de uma posição (Stop Loss).

Valor de retorno

O (em lotes) .

Observação

Obtém o volume de negociação para operação de reversão de posição (método CheckReverse(...) do objeto da gestão de dinheiro).

Implementação