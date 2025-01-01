문서화섹션
포지션 리버스용 거래량을 가져옵니다.

double  LotReverse(
   double    sl       // 스탑 로스
   )

Parameters

sl

[in] 스탑 로스 가격.

반환 값

포지션 리버스 작업용 거래량(로트 단위).

참고

포지션 리버스 작업(자금 관리 객체의 CheckReverse(...) 메서드)용 거래량을 가져옵니다.

Implementation

//+------------------------------------------------------------------+
//| 리버스 포지션용 로트를 가져오는 메서드.                  |
//| INPUT:  sl - 스탑 로스.                                          |
//| OUTPUT: 오픈용 로트.                                            |
//| 비고: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
double CExpert::LotReverse(double sl)
  {
   return(m_money.CheckReverse(GetPointer(m_position),sl));
  }