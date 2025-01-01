DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekModule von StrategienBasisklassen von Expert AdvisorsCExpertLotReverse 

LotReverse

Findet Volumen einer Transaktion der Position-Umkehr heraus.

double  LotReverse(
   double    sl       // Preis von Stop Loss
   )

Parameter

sl

[in] Preis von Stop Loss.

Rückgabewert

Volumen einer Transaktion der Position-Umkehr.

Hinweis

Findet Volumen einer Position-Umkehr-Operation heraus (Aufruf der CheckReverse(...)-Methode vom Kapitalmanagement-Objekt).

Implementierung

//+------------------------------------------------------------------+
//| Method of getting the lot for reverse position.                  |
//| INPUT:  sl - stop loss.                                          |
//| OUTPUT: lot for open.                                            |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
double CExpert::LotReverse(double sl)
  {
   return(m_money.CheckReverse(GetPointer(m_position),sl));
  }