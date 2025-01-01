DocumentationSections
Gets trade volume for position reverse.

double  LotReverse(
   double    sl       // Stop Loss
   )

Parameters

sl

[in] Stop Loss price.

Return Value

Trade volume (in lots) for position reverse operation.

Note

It gets trade volume for position reverse operation (CheckReverse(...) method of money management object).

Implementation

//+------------------------------------------------------------------+
//| Method of getting the lot for reverse position.                  |
//| INPUT:  sl - stop loss.                                          |
//| OUTPUT: lot for open.                                            |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
double CExpert::LotReverse(double sl)
  {
   return(m_money.CheckReverse(GetPointer(m_position),sl));
  }