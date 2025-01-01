ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertLotReverse 

LotReverse

Определяет объем торговой операции разворота позиции.

double  LotReverse(
   double    sl       // цена Stop Loss
   )

Параметры

sl

[in] Цена Stop Loss.

Возвращаемое значение

Объем (в лотах) для операции разворота позиции.

Примечание

Определяет объем торговой операции разворота позиции (вызов метода CheckReverse(...) объекта управления капиталом).

Реализация

//+------------------------------------------------------------------+
//| Method of getting the lot for reverse position.                  |
//| INPUT:  sl - stop loss.                                          |
//| OUTPUT: lot for open.                                            |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
double CExpert::LotReverse(double sl)
  {
   return(m_money.CheckReverse(GetPointer(m_position),sl));
  }