CExpertLotReverse 

LotReverse

获取仓位反转操作交易量。

double  LotReverse(
   double    sl       // 止损
   )

参数

sl

[输入] 止损价位。

返回值

仓位反转操作交易量 (手数)。

注释

它获取仓位反转操作交易量 (资金管理对象的 CheckReverse(...) 方法)。

实现

//+------------------------------------------------------------------+
//| 获取仓位反转手数的方法。                 |
//| 输入:  sl - 止损。                                         |
//| 输出: 开仓手数。                                           |
//| 备注: 无。                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
double CExpert::LotReverse(double sl)
  {
   return(m_money.CheckReverse(GetPointer(m_position),sl));
  }