MQL5参考标准程序库策略模块智能交易基准类CExpertInitTrade 

InitTrade

初始化交易对象。

virtual bool  InitTrade(
   ulong            magic,       // 魔幻数字
   CExpertTrade*    trade=NULL   // 指针
   )

参数

magic

[输入]  智能交易 ID (将被用于交易请求)。

trade

[输入]  CExpertTrade 对象的指针。

返回值

true 如果成功, 否则 false。