MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertInitTrade 

InitTrade

거래 객체를 초기화합니다.

virtual bool  InitTrade(
   ulong            magic,       // 식별자
   CExpertTrade*    trade=NULL   // 포인터
   )

Parameters

magic

[in]  Expert Advisor ID (거래 요청에 사용됨).

trade

[in]  거래 객체에 대한 포인터.

반환 값

성공이면 true, 그렇지 않으면 false.