MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertInitTrade 

InitTrade

取引オブジェクトを初期化します。

virtual bool  InitTrade(
  ulong            magic,       // マジック
  CExpertTrade*    trade=NULL   // ポインタ
  ）

パラメータ

magic

[in]  エキスパートアドバイザー ID（取引リクエストに使用されます）

trade

[in]  CExpertTrade オブジェクトへのポインタ

戻り値

成功の場合は true、それ以外の場合は false