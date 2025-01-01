DocumentaçãoSeções
InitTrade

Inicializa o objeto Trade (negociação).

virtual bool  InitTrade(
   ulong            magic,       // magic
   CExpertTrade*    trade=NULL   // pointer
   )

Parâmetros

magic

[in]  ID do Expert Advisor (vai ser usado em pedidos de negociação).

trade

[in]  Ponteiro do objeto CExpertTrade.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.