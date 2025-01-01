ДокументацияРазделы
InitTrade

Инициализирует объект торговли.

virtual bool  InitTrade(
   ulong            magic,       // идентификатор
   CExpertTrade*    trade=NULL   // указатель
   )

Параметры

magic

[in]  Идентификатор эксперта, который будет использоваться при формировании торговых ордеров.

trade

[in]  Указатель на объект торговли.

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе - false.